Известный юрист Андрей Портнов предоставил данные своих источников СБУ, которые доказывают, что подозреваемые в деле убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко были знакомы и общались посредстом телефонной связи и в сети Интернет задолго до резонансного убийства.

Кроме того, новая информация говорит о том, что Антоненко предоставил следствию ложные данные, говоря о том, что их знакомство с Кузьменко состоялось на концерте 21 июля 2016 года (тогда как убийство произошло 20 июля 2016 года, - Ред.). Об этом Портнов подробнее написал в своем Telegram-канале.

"Друзья, общественный интерес превыше всего. Вчера я опубликовал данные из недр СБУ о сокрытии её сотрудниками подозреваемых в деле Шеремета фигурантов.

Сегодня сообщаю еще немного. Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета "музыкант" Антоненко врал, заявляя, что полноценное знакомство с подозреваемой "врачом" Кузьменко у него состоялось после убийства журналиста на концерте 21 июля 2016 года.

По добытым мной данным, фигуранты имели 14 телефонных соединений и 89 контактов в Facebook еще до убийства и 90 (74 звонка, 16 смс) и 163 контакта в Facebook после трагедии.

Кроме того, у Антоненко было 15 звонков с мужем Кузьменко Кияном до убийства Павла и 253 соединения после его убийства.

Ну и вообще, после убийства они не особо стеснялись друг друга. Это серьёзный привет друзьям Павла и СМИ, которые взялись отбеливать подозреваемых", - написал Андрей Портнов.

Фото: t.me/PortnovUA/1845

Как сообщала "Страна", генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил о недостаточности доказательств в деле Шеремета.

Также "Страна" детально анализировала, почему Офис генпрокурора начал сомневаться в версии полиции и как это связано с судьбой Авакова.