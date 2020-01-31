Служба безопасности Украины нзаявила о том, что не запрещала въезд в Украину российскому актеру Виктору Логинову. Но Государственная пограничная служба сообщила в СБУ о том, что Логинов незаконно пересекал границу страны.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ СБУ на свой запрос.

Спецслужба сообщила, что решение о запрете на въезд Логинову на территорию Украины не принималось. Однако отмечается, что Государственная пограничная служба проинформирована о фактах нарушения им правил пересечения государственной границы.

Фото: Украинские новости

Напомним, Логинова не пустили в Харьков для участия в спектакле "Папаши", однако сам Логинов заявил, что не приезжал в Украину, так как только вернулся домой с прогона представления для украинского зрителя.

Ранее "Страна" писала, что после обращения Порохоботов СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину.