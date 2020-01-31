В Киеве прошел первый отборочный этап чемпионата Службы Безопасности Украины по футзалу. Матчи в течение трех дней проходили на территории базы Киевского национального университета строительства и архитектуры.

Соответствующее фото были опубликованы на сайте СБУ, при этом лица всех участников, судей и болельщиков были скрыты.

Как сообщается, за выход в финал соревновались сборные Центрального управления СБУ, Киевского Главка, а также команды Житомирского, Черниговского, Черкасского региональных управлений и Национальной академии Службы безопасности.

В заключительный этап вышли команды Центрального и Черкасского региональных управлений. Финальная стадия пройдет весной 2020 года. В ней примут участие восемь команд СБУ со всей Украины.

Фото: ssu.gov.ua

Отметим, что из представленного пресс-службой фотоотчета ясно, что играли действительно сотрудники спецслужбы. При этом лица зрителей и арбитров также были скрыты - удивительно, что эту новость вообще решили опубликовать на официальном сайте Службы безопасности.

Ранее сообщалось, что бывший капитан сборной Украины будет играть в мини за российский футзальный клуб.

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