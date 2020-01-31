Генеральный прокурор Руслан Рябошапка пытается организовать отставку главы МВД Арсена Авакова.

Об этом "Стране" сообщил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа За жизнь", экс-советник Авакова Илья Кива. По словам нардепа, все стало понятно после заявления генпрокурора Рябошапки по делу убийства журналиста Павла Шеремета о том, что по нему не хватает доказательств.

"Яркий представитель фонда Сороса - Руслан Рябошапка начал сливать дело Шеремета. Как только следствие вышло на заказчиков - Рябошапка начал сливать дело. У меня впечатление, что их консультирует Порошенко. Главной их задачей является дискредитировать министра МВД Арсена Авакова. Готовится захват министерства внутренних дел фондом Сороса. Они задействуют народных депутатов, которые у них под контролем, генпрокурора (одесский праворадикал, зарезавший человека - Ред.)", - заявил депутат Илья Кива.

Также нардеп считает, что Рябошапка всячески пытается дискредитировать главы МВД Арсена Авакова, подвести его под отставку и захватить контроль над МВД.

"У меня впечатление, что их консультирует Порошенко. Дискредитация Арсена Авакова и захват контроля над МВД – их главная задача", - сказал Кива.

Напомним, вчера, 30 января, появилось интервью генерального прокурора Руслана Рябошапки, в ходе которого он сообщил о нехватке доказательств в деле Павла Шеремета.

"Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно", - заявил генеральный прокурор.

За день до заявления Рябошапки прокуроры по делу убийства Шеремета потребовали дополнительных следственных действий.

"Страна" уже подробно анализировала, что это означает и как это связано с судьбой Авакова.