Американский миллиардер, основатель компании SpaceX и глава компании Тesla Илон Маск, который стал богаче на $2,3 млрд из-за роста цен на акции компании, записал песню в жанре электронной танцевальной музыки под творческим псевдонимом EDM, которая называется Don't Doubt ur Vibe ("Не сомневайся в своей энергетике").

Об этом он написал на своей странице в Twitter. "Я написал текст песни и исполнил лирическую композицию", - поделился он в своей соцсети. Псевдоним E "D" M обыгрывает его инициалы и название жанра электронной танцевальной музыки.

Сингл опубликован на Soundcloud под музыкальным лейблом Маска Emo G Records.

В апреле 2019 Маск опубликовал рэп-композицию RIP Harambe, которая была посвящена застреленной в американском зоопарке в 2016 году горилле Харамбе.

Напомним, в августе Илон Маск угодил в секс-скандал, поссорился с девушкой и удалил Instagram.