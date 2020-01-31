В пятницу, 31 января на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге из-за обрушения крыши здания спортивно-концертного комплекса "Петербургский" погиб один рабочий. Остальные рабочие успели выбежать, так как перед обрушением услышали сильный шум.

Об этом сообщает телеканал "78" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Это мужчина 1990 года рождения", - рассказал собеседник телеканала.

Всех остальных рабочих успели вывести до того, как крыша начала падать. До обрушения на месте происшествия слышали сильный шум, из-за него люди и выбрались наружу. По предварительной версии, кровля спортивного комплекса рухнула из-за несоблюдения техники безопасности.

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