После того, как в Италии были зафиксированы два случая заражения китайским коронавирусом, были отмечены проявления ксенофобии по отношению к китайцам. В частности, прозвучали призывы воздержаться от посещения китайских магазинов и ресторанов.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на итальянские СМИ.

Источник издания сообщил о случаях расизма и унижениях в заведениях, где обучаются азиаты. Например, директор консерватории Санта Сесилии попросил своих студентов из Китая, Японии и Южной Кореи приходить на занятия только после того, как медик установит, что в их жилищах не был обнаружен вирус. Этим он вызвал недовольство среди своих коллег.

Аналогичный случай произошел в музыкальном институте в Комо, где студентов из Китая попросили оставаться дома в течение 14 дней после того, как они вернулись из Китая после празднования китайского Нового года. А в Турине трех китайцев оскорбили в ресторане.

Страхи, вызванные распространением китайского коронавируса привели к усилению ксенофобии и в других странах.

В это же время CBS News сообщает, что американский университет UC Berkeley распространил в своих социальных сетях пост, в котором назвал антикитайскую ксенофобию на фоне информации о вирусе - нормальной реакцией. Однако интернет-сообщество подвергло публикацию критике. Представители университета позднее удалили пост и принесли свои извинения

В ответ на растущие антикитайские настроения азиаты во Франции стали делиться историями о случаях расизма, используя хештег #JeNeSuisPasUnVirus, который дословно переводится как "Я не вирус".

По последним данным, в Китае более 9700 человек заражены новым коронавирусом, 213 людей скончались от вызванной им болезни.

Ранее "Страна" писала о том, что в Британии зафиксированы первые два заражения коронавирусом, а в Германии заболел ребенок.

Также мы сообщали, что появилась онлайн-карта распространения коронавируса в мире.