Кабинет министров Украины собирается передать в концессию семь железнодорожных вокзалов, в том числе центральный столичный вокзал "Киев-Пассажирский".

Об этом говорится в "Инвестиционном атласе Украины", обнародованном Кабинетом министров Украины, передает Интерфакс-Украина.

Как ожидается, в концессию сроком на 20 лет помимо "Киев-Пассажирского" будут также переданы Харьковский ж/д вокзал, вокзал Хмельницкого, Винницы, Днепра, Николаева и Чопа.

Согласно слайду "Инвестиционного атласа", вокзал "Киев-Пассажирский" ежегодно обслуживает 23,5 млн пассажиров, общая его площадь составляет 407 тыс. кв. м, общая арендная площадь - 236 тыс. кв. м.

На Харьковском вокзале ежегодно обслуживается 5,7 млн пассажиров, его общая площадь составляет 2410 кв. м, на вокзале Хмельницкого - 1,6 млн пассажиров (8700 кв. м). На вокзале Винницы (6071 кв. м) ежегодно обслуживается 1,3 млн пассажиров, Днепра (9802 кв.м) и Николаева (7400 кв.м.) - по 1,2 млн пассажиров, Чопа (7100 кв.м.) - 0,08 млн пассажиров.

Напомним, в середине октября 2019 года Мининфраструктуры согласовало перечень из семи железнодорожных вокзалов, которые будут анализировать эксперты Всемирного банка на предмет их передачи в концессию, в частности речь шла о вокзалах в Харькове, Днепре, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске, Хмельницком и Николаеве.

В планах АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) сдать первые вокзалы в концессию уже в конце 2020 года - начале 2021 года.

По мнению ранее занимавшего пост главы УЗ Евгения Кравцова, с одной стороны, это поможет привлечь частные инвестиции для реконструкции вокзальной инфраструктуры, с другой - железная дорога будет иметь партнеров, которые помогут развить процессы эффективного управления активами.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, концессией центрального киевского ж/д вокзала на ряду с другими инвесторами интересуется инвестиционная компания Emaar Properties (ОАЭ), построившая самый высокий небоскреб в мире "Бурж-Халифа".

Также мы писали, что до конца года четыре украинских аэропорта планируют передать в концессию - Криклий