В Кривом Роге с понедельника, 3 февраля, на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрывают все школы города. На данный момент эпидпорог на родине президента превышен на 2,4%.

Об этом сообщается на сайте Криворожского горсовета.

Решение о двухнедельном карантине приняли после совещания в городском отделе здравоохранения. Уточняется, что по состоянию на 30 января, число заболевших детей составляет 3,5 тысячи человек.

Учебный процесс в дошкольных учреждениях отменять не планируют. Однако в садиках запретят проводить праздники, конкурсы, а также сводить группы.

Как сообщил начальник управления здравоохранения Криворожского горисполкома Константин Мурашко, за последнюю неделю в Кривом Роге заболели около 6,5 тысяч человек, что превышает эпидпорог в 2,4 раза.

"Более 3,5 тысяч заболевших - дети. Сейчас госпитализированы 203 ребенка. В городе гриппом и ОРВИ болеют более 35% школьников. Целесообразно с 3 февраля на две недели в школах ввести карантин", - сказал Мурашко.

Ранее "Страна" писала о том, что грипп отправил на карантин школы Хмельницкого и Каменец-Подольского.

Также мы сообщали, что уже второй человек умер от гриппа в Запорожской области.