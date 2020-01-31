Во львовской областной больнице в специальных боксах изолированы двое жителей Львова, которые возвратились из Китая с острой респираторной инфекцией. Врачи взяли у пациентов все необходимые анализы на коронавирус и получат выводы не ранее 7 февраля.

Как сообщает и.о. директора департамента здравоохранения ЛОГА Андрей Васько, у пациентов обнаружены легкие катаральные симптомы. По словам Васько, они вернулись не из эпидемиологически опасных провинций, однако были госпитализированы в инфекционную больницу, пишет Zaxid.net.

"Им провели экспресс-тесты на грипп. Они отрицательные. Другие пробы и анализы отобраны и присланные в Центр общественного здоровья МОЗ Украины. Состояние здоровья этих пациентов сегодня - близкое к удовлетворительному", - говорит Васько.

Львовяне пробудут в боксах инфекционной больницы до тех пор, пока не придут результаты их лабораторных исследований. Анализы были отобраны 27 и 29 января, результаты ожидаются в конце следующей недели.

Один из находящихся в боксе-изоляторе - 20-летний львовянин, который вернулся из Китая, он учился далеко от города Ухань, откуда началось заболевание коронавирусом. Другой 40-летний мужчина поехал в Китай в туристическую поездку, на остров Хайнянь, однако мужчина прервал поездку из-за вспышки вируса и вернулся во Львов.

Как сообщала "Страна", первого студента из Китая, который вернулся во Львов, госпитализировали с кашлем и насморком.

Напомним, в самом эпицентре китайского коронавируса находятся 57 украинцев.