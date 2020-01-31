Татьяна Черновол, бывший народный депутат, которая пробралась на брифинг ГБР и была выдворена оттуда охранниками, рассказала о своей травме после этого случая. Татьяна Черновол написала, что нее полностью оторвана передняя крестообразная связка.

Об этом она рассказала в Facebook и приложила документы из больницы.

"Итак, после МРТ стало понятно, что у меня полностью оторвана передняя крестообразная связка. То есть, нога "гуляет" в колене. Это можно увидеть на фотографии МРТ, которую я прилагаю. На ней отчетливо видно заднюю крестообразную связку (она темная, сочетает бедренную и берцовую кость), а вот от передней видно только куски", - рассказала женщина.

Черновол уточнила, что без этой связки нога, как говорят специалисты, "не стабильна".

Экс-депутат рассказала, что ей нужна операция после того, как заживет другая надорванная связка. Причем, ту связку, которую порвали, уже не сшить - крестообразные связки на это не годятся. На лечение ей понадобится полгода.

Черновол напомнила, что ногу ей скрутили, чтобы она не смогла задать вопрос на брифинге заместителя руководителя ГБР Александра Бабикова - известного адвоката Януковича.

"Сделали это бойцы спецназа ГБР. Причем, сначала они меня вытолкали в коридор подальше от камер, а там скрутили правую ногу боевым приемом, аналогичным тому, как скручивают шею", - добавила она.

По словам Черновол, в УК те насильственные действия против нее попадают под ряд статей: ст.127 - пытки и ст. 365 - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Скриншоты, фото: Facebook/Тетяна Чорновол

Ранее "Страна" писала, что экс-нардеп Татьяна Черновол проникла на охраняемую территорию Государственного бюро расследований через забор и пришла на брифинг замдиректора Госбюро расследований Александра Бабикова, который занял должность на конкурсной основе. К Черновол подошла охрана, но никто не выводил экс-нардепа из зала изначально. Когда сам же брифинг начался, Черновол вытолкали ее в дверь, которая была у нее за спиной.

Также мы писали, что появилось видео того, как Черновол лезет в ГБР через забор.