Глава Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Болгарии Бойко Борисова за задержание гражданина Украины Алексея Левина, который является подозреваемым по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины в пятницу, 31 января.

"Глава государства поблагодарил за задержание 24 января этого года болгарскими правоохранительными органами совместно с украинскими коллегами гражданина Украины Алексея Левина по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк и выразил надежду на скорейшее решение вопроса его экстрадиции в Украину", - говорится в сообщении.

Отметим, что настоящая фамилия Левина – Москаленко, уроженец г. Херсон, 41 год. Член известного в области ОПГ "москали", ранее судимый за серию убийств вместе со своим отцом (тоже Алексеем Москаленко). Вышел на свободу в июне 2016 года.

Левин был помощником депутата областного совета Николая Ставицкого, близкого к председателю облсовета Владислава Мангера.

Напомним, что 24 января сотрудниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины был задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивался по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года.

Также мы писали, что у Рябошапки рассказали о вредителях, мешающих экстрадиции Левина из Болгарии.