В Конституционный суд Украины 31 января поступило представление народных депутатов, которые просят вернуть депутатскую неприкосновенность, которая перестала действовать с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Сообщается, что конституционное представление поступило от 50 нардепов относительно соответствия Конституции закона об отмене неприкосновенности народных депутатов от 3 сентября 2019 № 27-IX. Большинство подписей под обращением принадлежат представителям фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря окончательно снял неприкосновенность с депутатов, подписав закон об их аресте и слежке. Отметим, что главная норма этого закона - это расследование любых дел против депутатов возможно лишь с отмашки генерального прокурора. Это по сути нивелирует снятие иммунитета.

Детальнее о снятии с депутатов неприкосновенности мы писали в материале "Страны" Отдались Рябошапке. Как депутаты отменили свою неприкосновенность так, чтоб ее де-факто оставить.