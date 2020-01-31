В Германии впервые нашли коронавирус у ребенка. А в Великобритании подтвердили случай заражения коронавирусом двух человек из одной семьи.

О случае в Германии сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Германии, а про заражение в Британии пишет ВВС.

немецкой федеральной земле Бавария был подтвержден первый случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV у ребенка. Это уже шестой случай заражения коронавирусом в Германии.

Отмечается, что это ребенок работника компании Webasto, который контактировал с инфицированной коронавирусом гражданкой Китая.

В Великобритании подтвердили два первых случая заболевания коронавирусом, заболевшие - члены одной семьи. Им оказывается помощь в городе Ньюкасл.

Напомним, 29 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. Также в ВОЗ отметили, что заболевания китайским коронавирусом зафиксированы в 18 странах за пределами Китая. Добавим, что по состоянию на 31 января число заразившихся коронавирусом из Китая превысило 9,5 тысячи людей. В результате распространения вируса уже умерли 212 человек.

Ранее "Страна" писала, что в самом эпицентре китайского коронавируса находятся 57 украинцев.

Также мы рассказывали, что Италия на полгода ввела чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса.