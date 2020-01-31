Народный депутат от фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юлия Левочкина стала членом Комитета ПАСЕ по вопросам правил процедуры, иммунитета и институциональных дел.

Соответствующее решение было принято на заседании Бюро Ассамблеи 31 января, передает пресс-служба ОПЗЖ.

"В Регламентный комитет Юлию Лёвочкину делегировала группа социалистов (SOC), которая является самой большой по численности политической группой в ПАСЕ", - добавляют в ОПЗЖ.

Также в политсиле напомнили, что в понедельник, 27 января, Лёвочкина была переизбрана членом Мониторингового комитета ПАСЕ, в котором она является членом с 2012 года.

Напомним, украинская делегация принимает участие в работе зимней сессии ПАСЕ после бойкота из-за возвращения в ассамблею делегации России.

Также мы писали, что ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России из-за Украины.