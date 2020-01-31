В Украине хотят запретить продажу электронных и традиционных сигарет и табачных изделий лицам, не достигшим 21 года.

Об этом говорится в проекте закона № 2813, который зарегистрирован в Верховной Раде. В тексте законопроекта помимо повышения возраста идет речь о том, чтобы ввести небрендовые упаковки сигарет универсального темно-оливкового цвета, без логотипов с большими изображениями болезней на 65% площади пачки.

Инициаторами законопроекта выступили 10 народных депутатов: 8 из "Слуги народа", в частности Лада Булах, Михаил Радуцкий, Оксана Дмитриева, Максим Перебийнос, Сергей Кузьминых, Юрий Заславский, Владимир Крейденко и Арем Дубнов. Один народный депутат - Михаил Макаренко из "Оппозиционной платформы - За жизнь" и еще Валерий Дубиль из партии "Батькивщина".

При этом Радуцкий также является председателем комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Инициаторы законопроекта также предлагают запретить рекламу сигарет у витрин магазинов и в интернете. Законопроект распространяется на сигареты со вкусовыми добавками, витаминами или другими добавками, которые создают впечатление, что табачное изделие имеет преимущества для здоровья.

"Главными целями законопроекта является обеспечение высокого уровня защиты здоровья людей, особенно детей и молодежи, от курения, что будет способствовать уменьшению преждевременной заболеваемости и смертности от неинфекционных болезней. Поэтому нормы этого законопроекта направлены на уменьшение привлекательности и доступности табачных изделий, что поможет предотвратить возникновение никотиновой зависимости среди людей", - говорится в пояснительной записке.

Ранее появились подробности одобренного Кабинетом министров законопроекта, которым запрещается курение электронных сигарет в общественных местах.

Напомним, весной в Киеве решили запретить выкладывать сигареты на витринах и кассах.

Ранее "Страна" писала, что в Instagram удалят посты с рекламой электронных сигарет и табака.