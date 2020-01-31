На следующее утро после того, как в сети появились ролики с прослушкой Алексея Гончарука, СБУ доложило президенту, кто это мог сделать. В тот же день Зеленскому в МВД также доложили о том, как могла осуществляться и монтироватся прослушка.

Об этом рассказывает ZN.UA со ссылкой на источники в обоих силовых ведомствах.

По словам источников, окончательных выводов не было сделано, но в одном совпали точно: ролик монтировался на компьютере журналиста программы расследований на ТВ, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов.

По мнению источников, эту информацию не публикует, так как это может иметь неконтролируемое последствие для внутриполитических раскладов в окружении самого Зеленского.

Ранее "Страна" писала, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что в стране сложилась неконтролируемая ситуация с несанкционированным прослушиванием чиновников. По его данным, многие частные структуры имеют возможность прослушивать кого угодно.

А фактически каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу. По его рассказу, данных о расследовании по "пленкам Гончарука" пока нет.

В СБУ также отказались рассказать о ходе дела по прослушке Гончарука.