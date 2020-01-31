Российский вице-премьер Татьяна Голикова отчиталась о том, что в РФ впервые были выявлены два случая коронавируса. По ее словам, речь идет о гражданах Китая в Тюменской области и Забайкалье. Однако все может быть не так однозначно.

Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Как отмечается, в Тюмени были госпитализированы пятеро студентов местного Тюменского индустриального университета. Среди этих пятерых признаки ОРВИ были лишь у одной – студентки из Китая, которая недавно прилетела с родины. Однако она путешествовала в компании ещё четверых молодых людей. Их также госпитализировали "на всякий случай". На плохое самочувствие девушки обратила внимание комендант общежития, где она проживала. Женщина сама вызвала скорую и заявила, что её жильцы, возможно, больны коронавирусом.

У больной студентки сразу же взяли анализы. Однако в местной больнице не смогли точно определить причины заболевания, так как все симптомы говорили об ОРВИ, однако, по их словам, "смущали анализы мочи". После этого все биоматериалы были сразу же были отправлены в новосибирский научный центр вирусологии "Вектор". Они пока не смогли подтвердить коронавирус, этот диагноз поставлен девушке "под сомнением".

В Забайкальскую краевую инфекционную больницу обратились пятеро местных жителей, двоих из них врачи решили госпитализировать. Их анализы отправили сразу в "Вектор" для дополнительного исследования, так как на месте причины болезни не удалось установить. Известно, что госпитализированные недавно были в Китае, это тридцатилетний отец и его двухлетняя дочь.

В этом случае "Вектор" пока также не закончил исследования, диагноз "коронавирус" поставлен "под сомнением".

Скриншот: t.me/bazabazon/2922

Ранее сообщалось, что в самом эпицентре китайского коронавируса находятся 57 украинцев.

Также мы писали, что Италия на полгода ввела чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса.