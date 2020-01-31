Государственное управление делами при президенте Украины не оплачивало расходы, связанные с пребыванием Владимира Зеленского в Омане в январе 2020 года. Кроме того, оно не обеспечивало перевозку самолетами Государственного авиационного предприятия "Украина".

Об этом говорится в ответе Госуправделами, пишут 31 января Украинские новости.

"Государственное управление делами не осуществляло оплату расходов, связанных с пребыванием Президента Украины Зеленского В.А. в Омане в январе 2020 года, и не обеспечивало организацию перевозки воздушными судами Государственного авиационного предприятия "Украина", - сказано в документе.

Госуправделами проинформировало, что обеспечение деятельности Президента Украины осуществляется по бюджетной программе "Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента Украины" (КПКВК 0301010).

Утром 5 января президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане. После этого в Украине разгорелся скандал: плата за ночь в люксе Зеленского составляет в среднем 135 тысяч грн. В период, когда там отдыхал президент (конец декабря - начало января), она может вырастать до 200 тысяч.

Ранее "Страна" рассказывала о подробностях отдыха Зеленского в Омане и публиковала эксклюзивные фото из Маската.

Также мы писали о том, что Пристайко не смог объяснить о цели поездки Зеленского в Оман.