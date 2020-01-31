В Киеве по улице Большая Васильковская уличный "меняла" ограбил клиента на 40 тысяч долларов, скрывшись во дворах. В настоящее время грабителя разыскивают полицейские.

Об этом "Страна" узнала из собственных информированных источников в МВД.

55-летний житель Днепровского района столицы нашел через интернет объявление об оптовом обмене долларов США по курсу, выше среднего рыночного. Учитывая тенденцию к удешевлению американской валюты по отношению к гривне, мужчина решил обменять 40 тысяч долларов. Созвонился с "менялой", условились о встрече на Большой Васильковской возле дома N 143. Потерпевший наивно посчитал, что если обмен будет проходить днем, в людном месте да еще в его машине то неприятностей удастся избежать. И, конечно же, ошибся.

В условленное время к нему в машину "Suzuki" подсел мужчина средних лет и сразу же с напускным недоверием попросил показать доллары. Клиент вынул из кармана пачку банкнот, но "валютчик" сказал, что ему нужно осмотреть деньги перед обменом - нет ли там пачек-"кукол" с нарезанной бумагой или же купюр меньшего достоинства. Мужчина доверчиво передал ему пачку с 40 тысячами долларов и тут же поплатился. Мнимый меняла оказался грабителем. Он схватил пачку валюты, выскочил из автомобиля и растворился в соседних дворах. Потерпевший побежал следом, но догнать воришку не смог.

Полиция завела дело по ч.5 ст.186 УК Украины (грабеж в особо крупном размере). В случае поимки преступнику грозит до 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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