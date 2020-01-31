В Днепре таксисты проучили нетрезвого пассажира, который не захотел платить за проезд. Ему пришлось возвращаться домой на жилмассив Победу пешком и в одних трусах. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Уточняется, что таксист, которому клиент отказался заплатить вызвал подкрепление и коллеги заставили пассажира раздется, сняв процесс на видео. Водители "пожалели" парня и разрешили ему остаться в трусах. После этого такситсы разъехались, прихватив с собой одежду любителя бесплатного проезда. А тому январской ночью пришлось идти домой пешком и голышом.

По дороге ему удалось разжиться сигаретой у сочувствующих из остановившейся рядом с ним машины.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на 8 лет посадили таксиста, который за два дня изнасиловал двух женщин.

Также мы сообщали, что в Сумах таксисты сами задержали трех пассажиров, которые попытались зарезать их коллегу.