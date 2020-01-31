На территории китайской провинции Хубэй, откуда начал распространяться коронавирус, находятся 57 украинцев.

Об этом сообщает посольство Украины в Китайской Народной Республике и в Монголии в Facebook.

"По состоянию на 31 января 2020 г. количество граждан Украины, находящихся в провинции Хубэй, с которыми Посольство установило контакт-57 (53 человека находятся в г. Ухань, 1 человек-в г. Сян" ян, 1 человек - в городском уезде Чжунсян м. Цзинмень, 1 человек-в г. Ичан, 1 человек - в г. Сяогань)", - говорится в сообщении.

Как отметили в посольстве, количество граждан Украины, которые временно находятся на территории консульского округа в КНР и обратились в консульский отдел с заявлением о принятии на временный консульский учет по состоянию на 31 января 2020 года – 93 человека.

Скриншот: Facebook/Посольство України в Китаї

Ранее сообщалось, что ВОЗ признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

Также мы писали, что Зеленский переложил ответственность за нераспространение коронавируса в Украине с Минздрава на Кабмин.