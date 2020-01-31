31 января в России выявили первые два случая заражения новым коронавирусом из Китая. Украинские власти пока отдельно не комментировали эту информацию и не сообщали о введение дополнительных мер в связи с обнаружением 2019-nCoV в соседней стране.

Хотя поток людей, приезжающих из РФ - тех же украинских "заробитчан", довольно высок.

Успокаивает лишь тот факт, что заболевшие в России находятся ближе к китайской границе. Что, впрочем, власти Украины могут использовать как повод еще сильнее ужесточить пересечение кордона для россиян.

Впрочем, пока украинские официальные лица сообщают, что к распространению вируса в стране готовы. Как именно - непонятно, ведь в Украине пока нет тестов для подтверждения "уханьской хвори". Результаты анализов отправляют в европейские лаборатории и ждут ответа. Например, пока неясен диагноз двух изолированных во Львове мужчин, вернувшихся из Китая. Но на следующей неделе тесты от ВОЗ могут появиться и в Украине.

Разбирались, что происходит в России после выявленных случаев, и как в Украине готовятся дать отпор новому смертельному вирусу.

Коронавирус в России

Сегодня в России подтвердились первые два случая заражения новым коронавирусом из Уханя, до этого подозрения не подтверждались.

Один заболевший в Забайкальском крае, другой - в Тюменской области. Оба они граждане Китая. В штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России сообщили, что оба заболевших изолированы и госпитализированы. Им оказывают необходимую помощь.

В Роспотребнадзоре утверждают, что риска дальнейшего распространения пневмонии. вызванной новым коронавирусом, в России нет.

Что предпринимают в России? Россия ограничила передвижение граждан Китая через российско-монгольскую границу. Также пока приостановят выдачу рабочих виз китайцам.

Прямое авиасообщение не отменили, но ограничили. С 1 февраля рейсы в Китай и обратно осуществляют пять авиакомпаний, все рейсы принимает только терминал F аэропорта Шереметьево в Москве.

Россиян, которые находятся в провинции Хубэй и ее столице Ухань эвакуируют и по прибытию в РФ поместят в карантин на 14 дней. При этом при желании они смогут остаться в Китае. В Ухане находятся 300 россиян, в провинции Хубэй - 341 гражданин РФ.

Что предпринимают в Украине

Ситуация с заболевшими. В Украине пока ни одного подтвержденного случая нового вируса 2019-nCoVно. Но есть подозрения. Во львовской областной больнице сейчас в специальных боксах находятся двое мужчин, которые вернулись из Китая, но находились не в эпидемиологически опасных провинциях.

Экспресс-тесты на грипп у них были отрицательными. После этого у них взяли анализ и на коронавирус, но результаты станут известны не ранее 7 февраля. До этого времени львовяне пробудут в боксах инфекционной больницы.

Что касается случаев заражения в Тюмени и Забайкалье, то территориально - это от Украины дальше, чем Франция, Италия и Германия, где случаи распространения коронавируса зафиксировали раньше. Представители украинских властей пока случай обнаружения китайского вируса в России отдельно не комментируют. Также не сообщается, будут ли в связи с этим вводиться дополнительные меры, например, при пересечении границы украино-российской границы.

Какие в целом меры принимают? В Украине был создан оперативный штаб по недопущению распространения заболевания на территории Украины. Он действовал при Минздраве, но Владимир Зеленский предложил перенести его на уровень Кабмина, создав соответствующую рабочую группу.

По словам президента, ситуация с распространением вируса у него на контроле, а в Украине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования и нет оснований для мер чрезвычайного характера.

Также Зеленский сообщил, что считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования в случае распространения 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Минздрава, но и МВД, Минобороны, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры и ряда других служб и организаций.

Владимир Зеленский

В МОЗ Украины подготовили рекомендации для врачей, которые найдут коронавирус. При подозрении на случай 2019-nCoV руководители учреждений здравоохранения должны:

1. Срочно информировать лабораторные центры МОЗ Украины в областях и городе Киеве - не позже 4 часов с момента возникновения случая.

2. Отобрать образцы материалов пациентов, у которых подозревается вирус.

При этом медработники, которые отбирают материал для исследования, должны быть одеты в средства индивидуальной защиты (респиратор N95 или EU FFP2 или высшего класса защиты, защитные очки или щиток для лица, изоляционный (защитный) халат, перчатки). После чего медработник, чтобы не допустить инфицирования, должен снять и утилизировать средства индивидуальной защиты.

Отобранные образцы материалов доставляются к региональной вирусологической лаборатории.

31 января глава директората общественного здоровья украинского Министерства здравоохранения Андрей Скипальский сообщил журналистам, что у тех, кто прибыл из Китая, собирают контакты и позже их обзванивают, чтобы узнать о самочувствии. Пока в аэропортах прибывшим измеряют температуру, но инкубационный период китайского вируса может в среднем достигать 10 дней.

Также он сообщил, что в каждой области определили опорные больницы, которые смогут представлять помощь лицам с признаками коронавируса.

Справится ли Украина? В ВОЗ считают, что Украина сможет справиться с коронавирусом в случае его попадания в страну. "Я не могу назвать Украину - страной со слабой системой. Украина уже переживала кризисы и вспышки и успешно с ними справилась", - заявил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

По его словам, если коронавирус придет в Украину, то больниц, специалистов и оборудования хватит. При этом он отметил, что риски по-прежнему остаются, поэтому нужно усилить информирование врачей и готовность к вспышке.

В то же время мировые эксперты определили готовность Украины противодействовать масштабным эпидемиям "ниже среднего". То есть наша страна может иметь определенные проблемы с разработкой плана защиты от возможной атаки коронавируса. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Global Health Security Index (GHS).

Украина находится на 94-й позиции (38 баллов из 100) из 195 стран, между Зимбабве и Сенегалом. Лучше остальных готовы к борьбе с эпидемиями США (83,5 балла), Великобритания (77,9), Нидерланды (75,6), Австралия (75,5) и Канада (75,3). Китай, где сейчас зафиксирована вспышка коронавируса, занял в рейтинге 51 место (48,2 балла).

Бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас ранее перечислил "Стране" слабые места подготовки к возможной атаке китайского коронавируса. Среди них - недостаточное количество врачей эпидемиологов, которые бы отслеживали состояние людей из группы риска (прибывших из Китая). А также слабую материальную базу: отсутствие лабораторий уровня BSL 3 плюс, способных диагностировать вирус 2019-nCoV, электронного микроскопа, который бы позволил оперативно поставить диагноз. В Украине пока ставят диагнозы методом исключения, то есть ищут у больных другие вирусы, в частности, грипп. Если же ничего не подтвердилось, то по коронавирусу нужно отправлять образцы в европейскую лабораторию и ждать результаты.

Что касается метода эстракорпоральной мембранной оксигенации (интенсивное насыщение крови кислородом), которым спасают больных с пневмонией, вызванной вирусом, такое оборудование есть только в Киеве, а день лечения стоит порядка 5 тысяч евро. Но в случае массового поступления всего этого будет недостаточно. Да и в целом, на противоэпидемиологическую защиту населения в бюджете на этот год заложено порядка 160 тыс грн при потребности в 150 млн.

Святослав Протас

Михаил Радуцкий, нардеп от "Слуги народа" и глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации в эфире "Радио Свободы" сообщил, что все, что можно было сделать - уже сделано, и Украина выполнила все предписания ВОЗ. В свою очередь ВОЗ на следующей неделе передаст нашей стране тесты для нового китайского коронавируса. По его словам, проинструктированы в связи с распространением китайского вируса медики, пограничники, МВД.

Тем временем в Украине циркулирует вирус гриппы АH1N1. На сегодняшний день зафиксированы и лабораторно подтверждены 13 летальных случаев, в том числе – смерть одного ребенка в возрасте до четырех лет. На карантин закрыты школы в Киеве, Одессе, Мариуполе, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской области.

Что происходит в Китае и мире

На 31 января 2020 года всего подтверждены 9 816 случаев заболевания коронавирусом. Большая часть из них в Китае - 9 692. Умерли 213 человек - все в Китае.

Случаи заражения новым коронавирусом за пределами КНР выявили в 21 стране. Среди них: Россия, Япония, США, Канада, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Франция, Германия, ОАЭ, Индия, Финляндия, Великобритания, Филиппины, Италия, Шри-Ланка, Камбоджа, Непал, Вьетнам, Малайзия, Австралия.

ВОЗ сегодня признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. А Италия первой в Европе ввела режим ЧС. Он будет действовать в течение полугода. На неотложные меры правительство выделило 5 млн евро.

Напомним, что Китай уведомил ВОЗ о пневмонии неизвестного типа, обнаруженной в Ухане, 31 декабря 2019 года. 7 января удалось установить возбудитель болезни, им оказался вирус 2019-nCoV. Это один из семи коронавирусов, вызывающих заболевания у людей. Его симптомы: лихорадка, кашель, одышка. При осложнениях он может вызвать пневмонию и почечную недостаточность.