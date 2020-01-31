Президент Украины Владимир Зеленский поставил ряд задач перед Кабинетом министров Украины из-за темпов распространения коронавируса и объявленного чрезвычайного положения Всемирной организации Здравоохранения. Президент Украины поручил перенести деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания на территории Украины, действующий при Министерстве здравоохранения, на уровень Кабинета Министров, создав соответствующую рабочую группу.

По словам Зеленского, ситуация с распространением вируса вполне контролируемая и постоянно находится в поле его внимания. В Украине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования и нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера, сообщает пресс-служба президента Украины.

Привлечены все необходимые ресурсы, власть обладает всей информацией в полном объеме. Осуществляется постоянный мониторинг распространения нового коронавируса за рубежом, внутри страны проводятся профилактические мероприятия. Украина осуществляет комплекс шагов, чтобы не допустить попадания коронавируса и распространения заболевания.

Также Глава государства считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования в случае распространения 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Министерства здравоохранения, но и Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры и ряда других служб и организаций. Владимир Зеленский также отметил необходимость проведения мероприятий по профилактике заболевания.

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