Большая палата Верховного суда отложила на неопределенный срок заседание в деле братьев Суркисов и Приватбанка по делу о конвертации депозитов семьи Суркисов в капитал банка. Это произошло из-за замены одного из ответчиков с Министерства финансов на Кабинет министров.

Об этом сообщил представитель Национального банка (НБУ) Виктор Григорчук, пишет 31 января Лига.

"Кабмин ходатайствовал о замене ответчика, поскольку Кабмин является владельцем Приватбанка. Ранее собственником был Минфин", - пояснил Григорчук.

Семья Суркисов оспаривает в суде процедуру bail-in, по которой был национализирован Приватбанк в 2016 году. Суркисы были определены Нацбанком связанными с банком лицами, поэтому их вложения были конвертированы в капитал государственного Привата.

Суды первых двух инстанций в 2017 году отменили решение НБУ о связанности Суркисов. Согласно этим решениям, Приватбанк должен выплатить семье Суркисов 1 млрд грн, $265 000 и 7800 евро их сбережений. Если Суркисы выиграют в Верховном суде, то это поставит под сомнение правомерность процедуры национализации Приватбанка, а также создаст прецедент для других связанных лиц, которые смогут оспорить решение НБУ. Также после решения в этом деле Шестой апелляционный суд вернется к рассмотрению апелляции государства на решение Окружного админсуда Киева о незаконности национализации Приватбанка.

Напомним, что Приватбанк возместит семье Суркисов 1 миллиард гривен.

Также мы писали о том, что суд обязал Приватбанк списать с арестованных счетов "миллиард Суркисов".