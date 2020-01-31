Россия закрывает очень много авианаправлений с Китаем. Оставят только несколько рейсов "Аэрофлота" и китайских авиалиний в Москву.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российского вице-премьера Татьяну Голикову.

Отменят все рейсы за исключением регулярных маршрутов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярных китайских авиалиний в московский аэропорт Шереметьево. Новый режим авиасообщения с КНР будет введен в ночь на субботу, 1 февраля.

Отмена рейсов связана с тем, что в России обнаружили случаи заражения китайским коронавирусом. По последним данным, в Китае боле 9700 человек заражены коронавирусом, 213 из них скончались от вызванного им заболевания. Всемирная организация здравоохранения также объявила в четверг глобальную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Ранее мы рассказывали, что 4 февраля авиасообщение Украины с Китаем закроют на месяц.