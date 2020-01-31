В России выявлены двое зараженных китайским коронавирусом людей - в Забайкалье и Тюменской области. Как уточнила вице-премьер РФ, Татьяна Голикова, зараженные вирусом - это граждане Китая.

Об этом сообщает телеграм-канал "РИА Новости".

"Два первых случая коронавируса выявлены РФ - в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая", - говорится в сообщении.

По последним данным, в Китае боле 9700 человек заражены коронавирусом, 213 из них скончались от вызанного им заболевания.

Ранее "Страна" писала о том, что в сети появилась онлайн-карта распространения коронавируса в мире.

Также мы сообщали, что во Франции коронавирус из Китая нашли у врача, который заразился от пациента, это стало шестым случаем заболевания в стране.