Во время работ по демонтажу спортивного комплекса в Санкт-Петербурге рухнула крыша. По данным МЧС, под завалами могут находится рабочие.

Об этом в пятницу, 31 января, сообщает ТАСС.

По информации источников агентства в ГУ МЧС города, в результате инцидента есть пострадавшие, однако их число не уточняется.

"Во время производства работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций. Площадь [обрушения] неизвестна. Предварительно, под завалами могут находиться рабочие", - сказано в сообщении.

На кадрах видно, что разрушение комплекса началось после того, как один из рабочих отрезал часть металлического каркаса газовым инструментом. Когда крыша начала распадаться на секции и падать вниз, рабочий побежал в сторону люльки, в которой его ждал напарник. Разобрать, успел мужчина добраться до нее или нет, из-за качества видео невозможно. В момент работ к крыше спорткомлекса со стрел подъемных кранов были спущены как минимум две люльки.

Видео: Facebook/Санкт-Петербург

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