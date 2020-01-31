В Италии вводят режим чрезвычайного положение на полгода в связи с угрозой коронавируса. Такое решение приняли итальянские власти после того, как в Риме подтвердили первые два случая заболевания китайским коронавирусом.

Об этом сообщает breakingthenews

Режим ЧС, наделяющий региональные власти в Италии расширенными полномочиями, должен продлиться шесть месяцев. Известно, что решение приняли после того, как в Риме госпитализировали с коронавирусом двух китайских туристов, которые почувствовали себя плохо. Ранее премьер Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке авиасообщения с Китаем, чтобы сдержать распространение смертельной болезни. Итальянцы также не смогут въехать в Сингапур, с целью транзита.

Всемирная организация здравоохранения также объявила в четверг глобальную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Всего с начала распространения коронавируса в Китае зарегистрировали более 9700 случаев заболевания "уханьской пневмонией", скончались 213 человек.

Ранее у берегов Италии задержали круизный лайнер с 6 тысячами пассажиров из-за подозрений на коронавирус у китайской пары. После отрицательной пробы на коронавирус пассажирам разрешили сойти на берег.

Также мы сообщали, что с 4 февраля авиасообщение Украины с Китаем закроют на месяц.

Ранее стало известно, что пассажиры из Китая надевают на головы пластиковые бутылки и мотошлемы для защиты от коронавируса в аэропортах.