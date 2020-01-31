В Святошинском районе Киева на пешеходном переходе грузовик с песком переехал женщину. Она погибла на месте. При этом водитель пытался скрыться с места аварии, но его остановили прохожие на другой улице.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, указывается, что трагическое событие произошло на улице Жолудева. Известно, что виновник смерти женщины был на автомобиле ЗИЛ, перевозивший песок. "Ужасное ДТП произошло на улице Жолудева: водитель грузовика ЗИЛ, загруженной песком, не заметил 45-летнюю женщину, которая переходила улицу по пешеходному переходу", - отметили на канале.

Также в сообщении указали, что водитель скрылся с места ДТП, но его остановили прохожие на другой улице. "После аварии, водитель поехал дальше. И уже неравнодушные граждане остановили его на улице Симиренко. К сожалению, наезд оказался роковым", - говорится в публикации.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Киеве Renault при повороте не пропустил патрульную машину и получил вмятину.

Также мы писали о том, что в Киеве автомобиль насмерть сбил молодого мужчину и скрылся с места происшествия.