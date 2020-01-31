Из-за повышения уровня заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ с понедельника, 3 февраля, в школах Хмельницкого объявлен карантин, за исключением частных учреждений и интерната №2. Об этом сообщается на сайте Хмельницкого городского совета.

"Из-за повышения уровня заболеваемости учащихся учреждений всеобщего среднего образования города Хмельницкого гриппом и острыми респираторными инфекциями и в связи с необходимостью профилактики их эпидемического распространения с понедельника, 3 февраля, приостановлен образовательный процесс во всех учреждениях всеобщего среднего образования Хмельницкого. Исключение составляют частные образовательные заведения и Хмельницкая общеобразовательная санаторная школа-интернат № 2", - говорится в сообщении.

Также карантин объявлен в школах Каменец-Подольского. Как сообщили в местном горсовете, школьники будут находиться дома до 7 февраля.

Ранее "Страна" писала о том, что заболеваемость гриппом в Украине превысила эпидемиологический порог.

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