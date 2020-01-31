Америка не отменит санкции против России до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность и суверенитет Украины.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в своем аккаунте в Twitter в пятницу после встречи в Киеве с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко

"США приветствуют усилия Украины по установлению мира на Донбассе. Россия должна ответить взаимностью. Наши санкции будут действовать до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены", - написал Помпео.

Напомним, Помпео в пятницу находится c визитом в Украине. Он уже провел встречи с министром иностранных дел Вадимом Пристайко, президентом Украины Владимиром Зеленским и предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всей Украины Епифанием. Также он почтил память погибших на Донбассе украинцев, возложив цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" у Михайловского златоверхого монастыря.

Ранее издание Financial Times сообщило, что экономика РФ под санкциями Запада достигла лучших результатов за все время.