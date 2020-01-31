Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций в Украине заявила о том, что законопроект о противодействии дезинформации нарушает права человека. ООН призвала не ограничивать работу медиа подобным законом.

Об этом говорится в сообщении миссии на Facebook.

"Призываем украинские власти воздержаться от установления ненужных ограничений для работы медиа. Мы разделяем тревогу медиа и гражданского общества касательно того, что нынешний проект закона о дезинформации не соответствует международным стандартам прав человека, может подрывать свободу СМИ и привести к самоцензуре", - говорится в нем.

Попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может обернуться преследованием журналистов просто за то, что они выполняют свою работу. Государство должно воздержаться от создания органов, ответственных за мониторинг и фильтрование контента.

Бороться с дезинформацией и фейками, по мнению миссии, необходимо, но не за счет ограничения свободы медиа. В ООН призвали Минкульт соблюдать международные стандарты прав человека и продолжить публичное обсуждение законопроекта.

Скриншот: Facebook/Моніторингова місія ООН з прав людини / UN Human Rights Monitoring Mission

Ранее "Страна" писала, что в ЕС заявили, что новый закон о медиа еще нужно приближать к европейским стандартам.

Также мы рассказывали, что эксперты Рады считают, что скандальный законопроект о медиа нужно вернуть на доработку.