Под Житомиром люди сожгли квитанции за доставку газа. Видео
В Малине Житомирской области несколько десятков активистов сожгли платежки за доставку газа напротив Управления газового хозяйства города. Люди отказываются оплачивать услуги за доставку газа и требуют у правительства отменить новацию.
Об этом сообщает ТСН.
Жители выразили свое возмущение тем, что с нового года украинцам нужно будет платить не только за использованное топливо, но и за его транспортировку. "Люди не хотят платить, понимаете? Никто не понимает здравого смысла этих платежек", - заявил один из участников акции.
К людям никто из Управления газового хозяйства города не вышел.
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