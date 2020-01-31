В Малине Житомирской области несколько десятков активистов сожгли платежки за доставку газа напротив Управления газового хозяйства города. Люди отказываются оплачивать услуги за доставку газа и требуют у правительства отменить новацию.

Об этом сообщает ТСН.

Жители выразили свое возмущение тем, что с нового года украинцам нужно будет платить не только за использованное топливо, но и за его транспортировку. "Люди не хотят платить, понимаете? Никто не понимает здравого смысла этих платежек", - заявил один из участников акции.

К людям никто из Управления газового хозяйства города не вышел.

Как сообщала "Страна", в Украине изменили принцип формирования цены на газ для населения.

В январе украинцам пришли две платежки за газ - за фактическое потребление топлива и так называемую "доставку газа". Мы разбирались, как платить за газ по новым правилам.

Ранее "Страна" разбиралась как в городах пересчитывают тарифы на тепло и горячую воду и сколько смогут сэкономить украинцы.