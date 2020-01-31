К Владимиру Зеленскому в Офис президента в рабочее время тайно и регулярно приходят знакомые - предприниматели, судьи, актеры студии "Квартал 95", которой президент руководил ранее, а также люди из окружения Виктора Януковича. С собой они часто несут подарки - колбасу и конфеты.

Фото: radiosvoboda.org

Об этом говорится в расследовании совместного проекта "Радио Свобода" и "UA: Первый" - программы "Схемы".

Так, 8 октября журналисты заметили концертного директора "Квартала 95" Мику Фаталова. Свой визит к Зеленскому он объяснил поисками игроков для футбольной команды. В этом же месяце в гости к украинскому лидеру пришел тренер телевизионного проекта "Лига смеха" Сергей Сивохо — через три дня он был назначен советником секретаря СНБО, однако тогда при встрече с журналистами он заявил, что в тот момент встречался с Зеленским как с товарищем, а не президентом.

В декабре в офисе президента Украины появился режиссер сериала "Слуга народа" Алексея Кирющенко. Он объяснил, что встречался с министром культуры и вообще пришел за консультацией.

Многие посетители Банковой приходили с подарочными наборами еды. Так, журналисты сняли депутата Дмитрия Соломчука вместе со своими помощниками — они несли корзины, в которых лежали графины, по два батона колбасы и по коробке конфет. Парламентарий заявил, что нес продукты себе. Однако с подобными презентами приезжали и люди из окружения еще одного депутата — Михаила Радуцкого.

Видео: YouTube/Радіо Свобода

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