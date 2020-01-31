В январе 2020 года на Донбассе погибли 27 представителей формирований так называемых "ЛДНР", еще 56 получили ранения и травмы.

Об этом сообщает 31 января в Facebook штаб операции Объединенных сил, который ссылается на данные украинской разведки.

"По данным разведки, потери российско-оккупационных войск в течение января 2020 года составили: необратимыми - 27 человек, ранеными и травмированными - 56 человек", - говорится в сообщении. Также отмечается, что противник потерял 5 единиц техники и вооружения (2 автомобиля "Урал", 2 БПЛА и один миномет).

В штабе ООС отмечают, что украинской военные военнослужащие открывают огонь по противнику в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных групп.

По данным разведки, потери "ЛДНР"вцев в 2019 году превысили 1,5 тысячи человек.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

При этом, по данным издания РБК-Украина, которое обобщило всю информацию о погибших бойцах ВСУ, в январе в зоне ООС погибли 15 украинских военных.

Одной из главных договоренностей переговоров в нормандском формате в Париже 9 декабря было полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года. Состоялось разведение сил и средств на трех участках фронта. В то же время боевики не перестали стрелять совсем, а изменили тактику: уменьшилось количество артобстрелов, но увеличилось – количество снайперских обстрелов.

Ранее "Страна" разбиралась, что происходит на Донбассе и как в Золотом свели на нет разведение войск.

Также мы писали о том, что Украина обвинила "ДНР" в обстреле участка разведения войск.