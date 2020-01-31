Митрополит Православной церкви Украины Епифаний встретился с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео. Встерча была в Киеве, куда Помпео прилетел с рабочим визитом.

Об этом говорится в сообщении на официальной Facebook-странице митрополита ПЦУ.

"Приятно снова встретиться с Майком Помпео уже в Украине, в сердце нашей столицы и в духовном центре Православной церкви Украины - Свято-Михайловском Златоверхом монастыре. Благодарен американской стороне за надежную поддержку. Надеемся на такое же плодотворное сотрудничество и в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Митрополит Епіфаній

Кроме того, Епифаний рассказал Помпео о становлении и развитии ПЦУ, о ток, как православная церковь взаимодействует с обществом и государством.

Митрополит также сообщил госсекретарю США о преследовании и ограничении прав духовенства и общин ПЦУ на территориях временно оккупированного Крыма и Донбасса.

Напомним, на брифинге Помпео и Зеленского госсекретарь США поприветствовал то, что в Греции признали ПЦУ автокефальной церковью. Он сказал, что "Россия не должна стоять у этого на пути".

Также мы рассказывали, что Пристайко и Помпео возложили цветы к "Стене памяти погибших за Украину" и направились в Михайловский собор.