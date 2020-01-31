Российскому певцу Валерию Сюткину запретили въезд в Украину. Это произошло после того, как сторонники Петра Порошенко начали кампанию против него в Facebook.

Они заявили, что Сюткин, анонс концерта которого появился на украинских сайтах, поддержал аннексию Крыма.

Ситуация интересна тем, что сам лидер группы "Браво" опроверг любые концерты в Украине. А в целом эта история показывает, что СБУ крайне чутко прислушивается к пожеланиям "порохоботов", даже когда они разгоняют "зраду" на ровном месте. И ожидания, что Зеленский эту ситуацию поменяет - не оправдались.

"Страна" разбиралась в том, как Сюткина сделали персоной нон-грата.

За что не пустят Сюткина

СБУ сегодня, 31 января, сообщила, что запрещает въезд российскому певцу Валерию Сюткину. Причина - "высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ", - говорят в ведомстве.

В 2014 году бывший солист группы "Браво" в эфире канала "Дождь" заявил: "Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость может быть восторжествовала".

Также на сайте "Миротворец" с 2016 года находится "досье" на Сюткина, где утверждается, что он ездил в Крым в мае 2014 года - то есть уже после аннексии.

Этот визит и правда анонсировался на сайте севастопольского горсовета. А вот ездил ли Сюткин тогда в Крым или нет - неизвестно.

Впрочем, на все эти обстоятельства в Украине закрывали глаза даже при Порошенко. А при Зеленском внезапно решили запретить певцу посещать Украину. Что произошло?

Порохоботы решают всё

Дело в том, что против Сюткина ополчились депутаты "Европейской солидарности" Петра Порошенко. И других фракций.

40 нардепов 16 января обратились в СБУ и попросили запретить въезд в Украину российским певцам - Александру Серову и Валерию Сюткину. Заявляя, что на весну у них были запланированы концерты.

Фото обращения к Ивану Баканову опубликовал в Facebook депутат от "ЕС" Владимир Арьев.

"Хватит! Если выступают перед оккупантами в Крыму поддерживают аннексию, нечего ехать зарабатывать в Украине! 40 депутатов из 4 фракций и групп обратились в СБУ не допускать в Украине подобных персонажей в целом, и в частности граждан РФ, гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов в Украине. Пусть в России поют.

Ну и посмотрим, готова ли СБУ проявить принципиальность, как с "Воровайками", которым издали запрет, или ватные гастролеры лезут через сознательную бездеятельность ответственного учреждения.

Должен в очередной раз предупредить The Security Service of Ukraine - в случае вашей бездеятельности, концерты спокойно не пройдут. Это нетрудно предсказать", - пригрозил Арьев.

Основными подписантами этого воззвания оказались нардепы от "Солидарности" Порошенко и "Голоса" Вакарчука.

Фото: Facebook

А планировался ли концерт?

Интересно, что сам певец после запрета СБУ заявил, что и не планировал визит в Украину.

"Я и не собирался въезжать. Они сами назначают концерты, сами запрещают. Я к этому никакого отношения не имею. Что сделать? Сейчас не время, будем ждать, когда политическая атмосфера позволит. Нам, к счастью, есть где работать. Воспринимаем и переживаем трудности по мере их поступления. Запретили - и всего им доброго", - сказал Сюткин.

То есть лидер группы "Браво" опроверг, что собирался выступать в Украине. Откуда же взялась эта информация?

Дело в том, что анонс концерта появился на украинских сайтах по продаже билетов. Там указывалось, что Сюткин собирается 27 апреля выступить в Киеве (Дворец Украина) и на следующий день - в Одессе (Театр музкомедии). Также планировалось якобы выступление в Николаеве.

Причем билет в столице оценили в 200 грн, а в Одессе - в 349 грн. Отметим, что в России нижняя планка цен на билеты Сюткина - от 1000 рублей (примерно 400 грн).

На данный момент продажа билетов приостановлена.

То есть, непонятно, собирался ли на самом деле российский певец выступать в Украине.

28 января николаевские издания сообщили, что концерт Сюткина в городе отменяется - якобы музыкант решил не ехать в Украину. Правда, местным журналистам Валерий комментариев не давал, а информацию об этом они подавали как данность.

Сам же певец и до запрета на въезд называл информацию о своих концертах "фейком на ровном месте". Об этом он заявил еще 16 января - когда на него пожаловались "порохоботы".

"Я понятия об этом не имею, и вообще к этому не имею никакого отношения. Меня туда никто не приглашал, у меня никаких договоров ни с кем не подписано, и в моем графике никаких концертов не стоит. Знаете, это как-то странно, кто-то повесил афишу. А я никуда и не собирался. Понимаете, сам артист не в курсе! Для такого соглашения должен быть договор заключен. Получается, что без договора какой-то посредник вешает афишу, а артиста даже не спрашивает. Так что пускают меня или не пускают – пока нет причин для обсуждения. Это какой-то фейк на ровном месте", – сказал Сюткин в эфире "Радио Спутник".

В итоге, пока не объявится организатор гипотетического концерта в Украине и не покажет договор с представителями певца - информацию о его приезде в Украину нельзя считать подтвержденной.