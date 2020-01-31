В Киеве на улице Дегтяревской проходит обыск в мечети, которая находится в Исламском общественном культурном центре. В нее приходят молиться северокавказцы, которые являются членами добробатов, воюющих на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил националист Дмитрий Корчинский днем в пятницу.

"В Киеве есть две главные мечети. Одна, промосковская, на Татарке. Вторая, проукраинская (и промекканская) на Дегтяревской. Первая в прекрасных отношениях с СБУ, бывшим и нынешним и с руководством государства. Вторая, куда приходят в том числе и северокавказцы, которые воюют добровольцами на востоке Украины, периодически подвергается репрессиям, обыскам, давлению.

В эту минуту там проходит очередной обыск. Ищут бывших бойцов северокавказского сопротивления, чтобы выдать их московии", - написал Корчинский.

Скриншот: Facebook/Дмитро Корчинський

Ранее сообщалось, что в одной из крупнейших букмекерских контор Украины проходят обыски.

Также мы писали, что в Киеве проводят обыски в сети магазинов "Конфискат".