Российский певец Валерий Сюткин заявил, что и не собирался ехать в Украину. По его словам, Украина сама назначила еему концерт и сама запретила въезд в страну.

Об этом сообщает RT со ссылкой на разговор с Сютнкиным.

"Я и не собирался въезжать. Они сами назначают концерты, сами запрещают. Я к этому никакого отношения не имею. Что сделать? Сейчас не время, будем ждать, когда политическая атмосфера позволит. Нам, к счастью, есть где работать. Воспринимаем и переживаем трудности по мере их поступления. Запретили - и всего им доброго", -сказал Сюткин.

Напомним, после того, как к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову подписали обращение 40 депутатов из 4 фракций, СБУ запретили въезд Сюткину. Это связано с тем, что певец высказывался о Крыме и поддерживал оккупацию.

Ранее "Страна" писала, что СБУ запретила въезд в Украину российской группе "Воровайки".

Также мы рассказывали, что журналистам российского канала "Звезда", которых приглашал Зеленский, запретили въезд в Украину на три года.