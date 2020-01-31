Госсекретарь США Майк Помпео прилетел в Киев и дал сегодня брифинг с президентом Владимиром Зеленским.

"Страна" вела онлайн-трансляцию этого события.

Визит главы американской дипломатии в Украину продолжается.

Очевидно, что во-многом он носит показательный характер с точки зрения внутриамериканских политических процессов. На фоне процесса по импичменту Трампа из-за его якобы давления на Украину, Помпео хочет показать, что с Киевом у Вашингтона все хорошо. И Белый Дом как и прежде готов помогать Украине бороться с Россией.

Поэтому заявлений вроде "кому интересна эта Украина", которые он делал совсем недавно, в этот раз мы, конечно, не услышали.

Но Помпео говорил в Киеве и много другого интересного.

Что это значит, разбиралась "Страна".

О визите Зеленского в США

На брифинге дали задать вопросы только двум журналистам - с украинской и американской стороны. При этом обе страны так или иначе затронули тему официального визита Зеленского в США.

Точнее - его отсутствия. Несмотря на вроде бы теплую встречу Трампа и Зе на генассамблее ООН, это ниже, чем официальная поездка в Белый дом.

В Штатах сейчас идет история по импичменту президента. Оппоненты Трампа утверждают, что Белый дом шантажировал Зеленского: требовал начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена, который курировал Украину. В противном случае угрожая остановить военную помощь.

Тот факт, что Трамп до сих пор не пригласил Зе в Америку, тоже ложится в эту теорию. Поэтому Помпео и задали такой вопрос: ставились ли условия Украине в связи с возможным визитом Зе.

"Нет. Не было никаких условий того, о чем вы говорили – что были какие-то условия для того, чтобы президент Зеленский мог приехать в Вашингтон", - опроверг госсекретарь.

По его словам, для встречи президентов пока нет времени. Впрочем, Помпео тут же увязал поездку Зеленского в Штаты с демонстрацией какого-то "прогресса".

"Просто нам надо найти соответствующее время, соответствующее возможности для этой встречи. Мы хотим убедиться в том, что это состоится в то время, когда будет значительный прогресс показан. Между нашими странами есть много работы. Наши команды обсуждают все эти возможности. Мы видим экономические возможности для американских предприятий", - добавил Помпео.

Он подчеркнул, что США будут "всегда будут приветствовать президента Зеленского в Вашингтоне. "И мы уверены, что такая встреча состоится" – сказал глава Госдепа.

Зеленский же сказал, что готов ехать только если будет о чем договариваться.

"Если мы можем договориться о чем-то очень важном, что выгодно обеим странам, и, прежде всего, я думаю об Украине, при всем уважении к США, помимо стратегии и тактики, а очень важные вещи, о которых мы можем договориться, что мы можем подписать, взять, то я готов ехать завтра", - заявил украинский президент, уточнив, что не хочет быть "политическим путешественником".

В эти слова мало верится. О чем таком важном, к примеру, договорился Зе на недавней встрече с президентом Польши Анджеем Дудой? Очевидно, что Украине и США уж точно есть, что обсудить. Другое дело, что Трамп на данный момент этого не хочет - в том числе потому, что Украина является для него пока источником одних лишь проблем.

И команда Зеленского в решении этих проблем ему помогать не хочет. Правда, справедливости ради, и сильно не вредит. Например, президент Украины ни разу не подтвердил факт давления на себя со стороны Трампа.

С другой стороны, сам Зеленский действительно вряд ли напрямую получал указания от президента США. Как следует из показания свидетелей по импичменту, а также утечек в СМИ, пожелания относительно Байдена передавались главе украинского государства через его соратников. В частности, Андрея Ермака.

Но Ермак по этому поводу также молчит. В целом, Киев выдреживает политику "и нашим, и вашим". Но определяющее влияние на новую украинскую власть, очевидно, играют круги, близкие к демократам (те, кого, в Украине стало принято называть "соросятами"). И в этом плане особой дружбы между нынешним президентом США и президентом Украины вряд ли стоит ожидать. Максимум - нейтралитет.

Закупки Украины у США

Но Киев готов помогать Трампу на не политическом направлении - закупать американские товары и включать "зеленый свет" компаниям из США. Об этом немало говорил Зеленский.

"Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры и "Укрзализныця" уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства", – сказал президент.

Он также пригласил американский бизнес к участию в строительстве дорог, а также – в проектах по добыче украинского природного газа и нефти.

"Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", – отметил Зеленский.

Также президент поднял вопрос отмены Вашингтоном пошлин на импорт стали из Украины в размере 25%. "Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта, поэтому мы надеемся на отмену этой пошлины для Украины", – сказал президент.

Зеленский заявил и о том, что Украина готова закупать у США оборонные системы, в частности, военные катера и элементы ПВО.

Госсекретарь на все эти заявления отделывался общими словами об улучшении инвестиционного климата. Он не конкретизировал, отменит ли Америка пошлины на украинскую сталь. То есть пока неясно, Зеленский озвучил свою просьбу по согласованию с госсекретарем или в рамках личной инициативы.

Публичная поддержка ПЦУ

Один из самых знаковых моментов брифинга - это заявление Помпео в пользу ПЦУ. С ее предстоятелем Епифанием госсекретарь встречался накануне.

Что тоже показательно - это был единственный религиозный лидер, которого почтил вниманием Помпео. Хотя в Украине есть более многочисленная УПЦ.

"Очень приятно, что Греческая и Александрийская церкви признали Православную церковь Украины как автокефальную. Россия не должна стоять на пути соблюдения фундаментальных прав украинцев", - сказал госсекретарь.

То есть американцы показывают недвусмысленную поддержку только одной украинской конфессии. Что лишний раз показывает прежде всего политическую, а не религиозную роль ПЦУ в Украине.

Крым и НАТО

На брифинге с Зеленским Помпео заявил, что они обсуждали Россию. И повторил слова американских официальных лиц о Крыме и НАТО.

"США защищают суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину в присоединении к НАТО и приближении к Евросоюзу", - сказал госсекретарь.

"У нас есть четкий посыл: США видят Украину, как страну, которая борется за свободу, демократию и благополучие. Как я уже сказал президенту Зеленскому сегодня, мы продолжаем поддерживать Украину и поддерживать сильные антикоррупционные усилия. Безусловно, сейчас США работают над тем, чтобы Украина развила верховенство права, инвестиционный климат, реформировала оборонный сектор и энергонезависимость, и будем продолжать это делать", - заявил Помпео.

В свою очередь Зеленский призвал американцев к более активному вовлечению в решение конфликта на Донбассе и проблемы Крыма и сказал, что сильно помогло бы назначение нового спецпредставиеля США вместо Волкера.

"Сегодня я высказал надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно привлечены к процессам урегулирования на Востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента", - сказал Зеленский.

Отметим, что при Порошенко Волкер выполнял роль не только представителя Госдепа США, но и лоббиста на постоянной основе интересов украинской власти в Вашингтоне. Не исключено, что Зеленский также хочет заполучить себе своего "Волкера" для тех же целей.