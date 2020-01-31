Резкий роста акций Amazon на постмаркете позволил основателю компании Джеффу Безосу увеличить свое состояние на 13 миллиардов долларов всего за 15 минут. Об этом пишет Bloomberg.

Уточняется, что акции Amazon 30 января выросли на 12% - до 2,1 тыс долларов (позже курс немного скорректировался). Котировки начали движение вверх после того, как компания опубликовал успешную финансовую отчетность за 4 квартал 2019 года.

В частности, компания задекларировала прибыль в размере 87,4 млрд долларов, прибыль на акцию - 6,47 долларов (при этом, эксперты ожидали только 4,11 доллара).

Таким образом, состояние Безоса выросло до примерно 129,5 млрд долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что наследный принц Саудовской Аравии помог взломать телефона основателя Amazon Безоса.

Также мы сообщали, что Билл Гейтс забрал у Джеффа Безоса первую строчку в рейтинге миллиардеров - Bloomberg.