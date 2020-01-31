На выходных Украину ждет резкое потепление, несвойственное февралю. Так, 1 февраля, в субботу в большинстве областей страны ожидается +5...+10 градусов, а воскресенье - еще теплее.

Об этом 31 января синоптик Наталья Диденко пишет в Facebook.

"В субботу в большинстве областей Украины где-то +5...+10 градусов, а в воскресенье +6...+13 градусов, то есть, воскресенье еще и немного теплее", - прогнозирует Диденко.

"Правда, весь этот весенний прогресс - на фоне периодических дождей (атмосферные фронты) и порывистого западного ветра, но согласитесь, что такое тепло как-то не очень подходит к слову "февраль"). Дожди на Сумщине и Харьковщине могут переходить в мокрый снег, потому что там будет немного прохладнее", - добавляет она.

По ее данным, в Киеве начало февраля также будет с периодическими дождями и порывистым ветром западного происхождения. В субботу в Киеве потеплеет до +6, в воскресенье до +8 градусов.

"Учитывая прогноз температуры воздуха в Украине на первые два дня нового зимнего месяца, февраль надо переименовывать в какой-то пушистень или мимИлень. Почки на деревьях и кустах не будут взрываться, но ожидаются в течение дня едва не апрельские градуса!", - удивляется Диденко.

Фото: facebook.com

Напомним, что сегодня на большей части Украины пройдут дожди со снегом.

Также мы писали о том, что синоптик сообщила, какой будет погода в первые выходные февраля.