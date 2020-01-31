Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину. Запрет связан с тем, что он в интервью заявил, что оккупация Крыма - это восстановление исторической справедливости.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Скриншот: Facebook/Служба безпеки України

Запрет связан с тем, что 16 января 40 депутатов Верховной рады Украины обратились в Службу безопасности и попросили запретить въезд в Украину российским певцам Александру Серову и Валерию Сюткину. На весну у них были запланированы концерты.

Фото обращения к главе СБУ Ивану Баканову опубликовал в Facebook народный депутат от партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность" Владимир Арьев.

Основным аргументом в документе, поданном от лица 40 депутатов из 4 фракций и групп было то, что Сюткин в интервью российскому оппозиционному телеканалу "Дождь" назвал оккупацию Крыма "блестящей операцией Путина по восстановлению исторической справедливости".

Скриншот: Facebook/Volodymyr Ariev

Ранее "Страна" писала, что пограничники не пустили в Украину российских актеров Башарова, Колесникова и Ларису Удовиченко.

Также мы рассказывали, что в Украину не будут пускать авто с номерами Приднестровья.