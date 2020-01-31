Президент Украины Владимир Зеленский надеется на более активное привлечение США к решению конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма после того, как в Госдепартаменте США будет назначен специальный представитель по вопросам урегулирования ситуации и на Донбассе в Крыму.

Об этом Зеленский заявил во время совместного брифинга с госсекретарем США Майком Помпео в пятницу в Киеве.

"Сегодня я высказал надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно привлечены к процессам урегулирования на Востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента", - сказал Зеленский.

Напомним, в Украине с визитом находится госсекретарь США Майк Помпео.

Также мы сообщали, что Госдеп снял с самолета Помпео журналистку, с которой тот разругался после вопросов об Украине.