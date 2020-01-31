Члены высшего руководства ПАО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в течение всего 2018 года каждый месяц получали в среднем по 3 млн 787,4 тыс гривен выплат по месту работы. В эти суммы входила зарплата и поточные премии.

Об этом говорится в отчете независимого аудита, проведенного компанией "Делойт енд Туш ЮСК".

Так, в 2018 году средняя численность ведущего управленческого персонала во главе с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым составляла 6 членов правления и 9 директоров направлений (всего 15 человек). И в 2018 году сумма денежных компенсаций, которая была включена в состав административных расходов на этих лиц, составляла 681 млн 736 тыс грн.

Следует отметить, что исходя из данных этого аудита, годом ранее - в 2017 году, годовые выплаты этому же количеству топ-менеджеров составляли 179 млн 521 тыс грн.

Напомним, 17 января Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет дать еще один шанс правительству Алексея Гончарука, который написал заявление об отставке, с поручением решить вопрос высоких зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях. Спустя 2 недели премьер-министр не показал результат решения данного вопроса.

Также мы писали, что гендиректор аэропорта "Борисполь" в январе задекларировал полмиллиона гривен зарплаты.

