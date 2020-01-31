Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа произойдет, когда страны найдут время и возможности. По его словам, встреча не зависит от расследования по делу Байдена.

Об этом он сообщил на брифинге, который проводил вместе с украинским президентом.

На брифинге политикам задали вопрос, относительно расследования по делу оппонента Дональда Трампа на грядущих выборах Джо Байдена и деятельности его сына в Украине. Журналист спросил, является ли это условием для встречи Зеленского Трампом.

Помпео ответил, что условий для этого не было:

"Нет, не было никаких условий. Просто нам нужно найти время и возможности. Это произойдет, когда будет значительный прогресс показан. Мы видим перспективу для американских предприятий. А президента Зеленского мы всегда будем рады видеть в Вашингтоне", - заявил госсекретарь.



На этот же вопрос ответил президент Зеленский:

"Встреча с Трампом - важна для статуса Украины. Быть президентом для меня новая профессия. Я получаю много приглашений из разных страны. Я говорил своему главе МИД: а что мы там будем делать, а что мы можем привезти в свою страну? Если мы можем о чем-то важном договориться, если у нас есть предмет, важный для разговора, кроме стратегии и тактики, если мы сможем что-то подписать, я готов ехать завтра", - прокомментировал Зеленский.

Видео: YouTube/hromadske

Мы писали, с какой целью Майк Помпео посещает украинскую столицу.

Также "Страна" вела трансляцию с брифинга политиков, почитать, о чем они говорили, можно в нашем материале.