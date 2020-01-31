В пятницу, 31 января, в Киеве находится с официальным визитом Госсекретарь США Майк Помпео. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Зеленского, США остаются ключевым союзником Украины, объем поддержки Украины в этом году Америкой составит 700 млн долларов.

Об этом глава украинского государства заявил на совместном брифинге по итогам встречи. "Страна" ведет онлайн-трансляцию этого события.

"США были и есть ключевым союзником Украины в области защиты территориальной и ценности. Объем поддержки в этом году - 700 миллионов долларов. Мы ценим вашу поддержку в отношении помощи с вооружением и техникой. Украина готова развивать новые формы партнерства. Это подтверждает закупка комплексов "Джавелин", - заявил Зеленский.

Он поблагодарил США за эффективную санкционирую политику в энергической сфере, в том числе относительно "Северного потока-2". По словам Зеленского, в 2020 году инвестиционное сотрудничество возрастет. "Укрзализныця уже ведет переговоры о покупке американских вагонов", - добавил президент и процитировал экс-президента США Рузвельта: "30 января родился Рузвельт. Он сказал, что единственным препятствием наших планов завтра могут быть наши сомнения сегодня".

Также Зеленский призвал американский бизнес к добыче природного газа и нефти в Украине, а также ожидает участия американских компаний в конкурсе на разработку шельфа Черного моря.

"Мы приглашаем крупный американский бизнес для добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", – сказал он.

Майк Помпео, в свою очередь, заявил, что увидел в Украине прогресс. "Мы продолжаем поддерживать Украину. Безусловно, сейчас США работает над тем, чтобы в Украине было верховенство право. Мы продолжаем поддерживать сильные антикоррупционные усилия Украины. Мы продолжает поддерживать Украину со вступлениям в НАТО и Европейский союз. Мы выпустили крымскую декларацию. США никогда не признает Крым российский. Я знаю, что инвестиции будут продолжать развиваться. А Украина будет соблюдать требования МВФ", - сказал Помпео.

По словам Зеленского, история с импичментом президента США Дональда Трампа не повлияла на украино-американские отношения. "Мне кажется, что наоборот. США поддерживают и защищают Украину не только на словах. Такая поддержка и дружба должна быть выгодной. Сейчас мы говорим о контрактах уже во многих сферах", - сказал президент.

Ранее "Страна" разбиралась, что привезет в Украину Майк Помпео.

Также читайте о том, что Пристайко и Помпео возложили цветы к "Стене памяти погибших за Украину" и побывали в Михайловском соборе.