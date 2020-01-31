Маловероятно, что переохлаждение стало причиной смерти курьера службы доставки Glovo, которого в бессознательном состоянии нашли неподалеку от торгово-развлекательного центра "Гулливер" в Киеве.Тело молодого человека было все в синяках. Вероятно, его заманили в заброшенное место, побили и ограбили.

Об этом рассказала знакомая семьи погибшего парня, пишет "Обозреватель".

"Его нашли без обуви и телефона. Но что он делал в заброшенном здании: может, его туда заманили? И что значит - "от переохлаждения", если он весь побитый и в синяках? И как молодой человек мог в наше время умереть от переохлаждения? Лежал и не мог позвать на помощь? Или его туда заманили и ограбили? Родители убиты горем, сказали только, что трагически погиб, а мы все в ужасе. Тем более, видно было, что он сильно побит",- рассказала женщина.

Однако полиция официальной причиной смерти все же называет переохлаждение.

Отметим, что погибшего парня звали Григорий. По образованию он был филолог, окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко.

Стоит отметить, что родители погибшего, вероятно, тоже не верят в смерть от переохлаждения. Это становится понятно из поста в соцсети, написанного отцом парня.

"Не знаю, смогу ли я дальше писать, иронизировать и шутить в ФБ. Но уж точно я буду бороться за то , чтобы в центре Киева наши дети не погибали от подлых гопников", - написал Тарас Клименко и опубликовал фото сына.

Фото: facebook.com

Напомним, инцидент, связанный с гибелью курьера службы доставки произошел в Киеве 24 января.

Также мы сообщали, что в Киеве уличные разбойники ограбили двух человек за одну ночь.