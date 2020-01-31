В здании Кабинета Министров закрыли парикмахерскую. В освобождаемом помещении будет обустроено 12 рабочих мест для сотрудников UkraineInvest (так называемых инвестиционных нянь).

Об этом в Facebook 31 января написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"У нас в Кабмине произошло неслыханное - мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская. Стрижка волос модельная - 95 грн. Модельная стрижка челки - 35 грн. Даже можно зафиксировать волосы лаком (15 грн - если волосы до 20 см, и 25 грн для волос дольше 40 см), - написал министр.

По его словам, в освобождаемом помещении будет обустроено 12 рабочих мест для сотрудников UkraineInvest - "те самые инвестиционные няни".

Дубилет также отметил, что на данный момент проводится "большой анализ" того, насколько государственные органы эффективно используют площадь. "У государства есть очень много недвижимости. Я хочу вместе с ФГИ сначала проанализировать министерства, а затем - другие государственные органы. Ту площадь, которая в результате освободится, надо передать на приватизацию или хотя бы в аренду через Prozorro.Продажи", - заявил министр.

Отметим, что цены, озвученные Дубилетом, являются существенно ниже, чем в практически любой парикмахерской в центре столицы.

Фото: facebook.com/dubilet

Напомним, что по словам Дубилета, в Украине могут отменить до 40% форм статистической отчетности предприятий.

Также мы писали о том, что Дубилет заявил, что отказался от взвода госохраны и нанял двух частников.